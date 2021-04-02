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بمناسبة موكب المومياوات.. تخفيضات على المستنسخات الأثرية وكتالوج متحف الحضارة

11:21 م الجمعة 02 أبريل 2021
بمناسبة موكب المومياوات.. تخفيضات على المستنسخات الأثرية وكتالوج متحف الحضارة

المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

(مصراوي):

بمناسبة افتتاح قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط واستقباله لموكب المومياوات الملكية غداً السبت الموافق 3 أبريل، أشار اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية"، إلى أنه سيتم منح تخفيض 20% على جميع منتجات الشركة حتى 5 مايو 2021 بمنفذ بيعها الرسمي الأول الذي سيتم افتتاحه غدًا في المتحف القومي للحضارة المصرية.

كما أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية أنه تقرر أيضًا منح تخفيض 50% على سعر الكتالوج الخاص بالمتحف الصادر باللغة العربية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستقبل المتحف القومى للحضارة المصرية غداً السبت، المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، في موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.

المتحف القومي للحضارة المصرية موكب المومياوات الملكية هشام شعراوي أحمد غنيم

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