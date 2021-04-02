جهاز الشيخ زايد ينفذ حملة مكبرة لضبط مخالفات البناء وتغيير النشاط (صور)

كتب- أحمد مسعد:

صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة لضبط المخالفات بالمدينة، بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، لافتاً إلى أن الحملة استهدفت مخالفات تغيير النشاط للبدرومات إلى أنشطة تجارية ومخالفتي بناء لروف.

وأضاف المهندس مصطفى فهمي، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع بدروم يستخدم كمغسلة سيارات، وبدرومين يستخدمان كمخزن لإطارت السيارات ومواد بلاستيك بالحي الثالث، وبدروم يستخدم كمخزن ورقيات ومناديل ومنظفات بالحي الأول.

وفيما يتعلق بمخالفات البناء، أضاف المهندس مصطفى فهمي، أنه تم رصد مخالفتي بناء للروف بالقطغتين رقمي (55 في المستثمر الصغير - 30 مجاورة 2 الحي 7)، مشيرًا إلى أنه فور رصد المخالفات قام الجهاز بإزالة الأعمال ومصادرة المعدات وتحرير المحاضر المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية.