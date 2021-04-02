تقدم "عبدالمجيد" و"خراجة" و"أبوكيلة" على مقاعد عضوية الصحفيين

كتب- مينا غالي:

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية على مقاعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين، تقدم كل من أيمن عبدالمجيد وإبراهيم أبوكيلة ومحمد خراجة على مقاعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين.

وبحسب المؤشرات النهائية لفرز النقيب، فاز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين، مقابل أقرب منافسيه رفعت رشاد.

وبدأ التصويت في الرابعة عصرًا بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية، ومد التسجيل حتى الثالثة عصرًا.

شهدت اللجان الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، إقبالًا كثيفًا من الصحفيين لاختبار نقيب و٦ أعضاء لمجلس النقابة، حيث اصطف الناخبون في طوابير انتخابية أمام اللجان.

وتجرى الانتخابات في (۳۲) لجنة انتخابية موزعة في الأماكن المعدة بمقر نادى المعلمين، بالجزيرة بالاضافة الى الجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالاسكندرية وأن النقابة إستعانت بعدد کاف من مستشاري هيئة قضايا الدولة للاشراف الكامل على عمليتي التصويت والفرز.