أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

​مديرة "اليونسكو" تزور مصر للمشاركة في موكب المومياوات

10:51 م الجمعة 02 أبريل 2021
​مديرة "اليونسكو" تزور مصر للمشاركة في موكب المومياوات

المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي

تزور المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي مصر غدًا السبت، في أول زيارة رسمية إلى البلاد تستغرق ثلاثة أيام.

وأوضحت منظمة اليونسكو في بيان لها اليوم أن الهدف من الزيارة يتمثل في الاحتفاء بتراث البلاد الذي يكتنز ثراء تاريخيًا عريقًا، ودعم الجهود الرامية إلى صونه والحفاظ عليه، ولا سيما لمواجهة التحديات التي تضم التنمية الحضرية وتطوير قطاع السياحة على نحو مستدام.

وستشارك المديرة العامة لليونسكو بوجه خاص في الموكب الاحتفالي لنقل المومياوات من المتحف المصري في القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وفي تصريح لها بهذه المناسبة، قالت المديرة العامة لليونسكو: "إنّ رؤية موكب دخول هذه المومياوات إلى المتحف القومي الجديد للحضارة المصرية، ومعرفة أنها باتت أيسر منالًا للعالم من الآن فصاعدًا، لتتويج للجهود الحثيثة الرامية إلى الحفاظ عليها وعرضها على نحو أفضل. ولا تقتصر عظمة الموقف على مجرّد مشاهدة موكب نقل هذه المجموعة، فإنّنا على موعد مع تجلّي تاريخ الحضارة المصرية أمام أعيننا".

أودري أزولاي موكب المومياوات اليونسكو المتحف القومي للحضارة المصرية

الخبر التالى:

تقدم "عبدالمجيد" و"خراجة" و"أبوكيلة" على مقاعد عضوية الصحفيين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد زيادة الإصابات.. هل دخلنا الموجة الثالثة من كورونا؟ الصحة تجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا