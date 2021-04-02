الجيزة تعلن التحويلات المرورية أثناء احتفالية "موكب المومياوات الملكية"

(مصراوي):

أعلنت محافظة الجيزة إغلاق كلي لعدد من الكباري ومحاور الحركة؛ في ضوء الاحتفالات التي ستقام لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، غدًا السبت 3 أبريل.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان لها، أنه سيتم إغلاق كباري عباس والجامعة والجلاء، ومطلع كوبري أكتوبر من شارع النيل، ومطلع كوبري 15 مايو من شارع النيل، ومنزل الطريق الدائري القادم من المعادي في اتجاه شارع البحر الأعظم في اتجاه حدود محافظة القاهرة، وذلك طوال فترة الاحتفالات والتي ستبدأ من الساعة الـ6 حتى الثامنة من مساء الغد.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة جهزت للتحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية للمواطنين، وهي كالآتي:

أولًا: القادم من محاور فيصل والهرم وربيع الجيزي في اتجاه أعلى (كوبري الجيزة المعدني ومتجه إلى كوبري عباس والجامعة و كوبري الجلاء وكوبري 6 أكتوبر) يسلك منزل كوبري الجيزة المعدني اتجاه مستشفى الرمد ثم يمينًا إجباري في اتجاه محور البحر الأعظم حتى مطلع الطريق الدائري في اتجاه القاهرة ومناطق مديةه نصر والتجمع الخامس وطريق السويس.

ثانيًا: (القادم من محور شارع الجامعة في اتجاه كوبري الجامعة) يسلك شارع الجيزة يمينًا قبل كوبري الجامعة من أمام حديقه الحيوان حتى دوران تفتيش الري والعوده اتجاه شارع الجيزة مرة أخرى اتجاه نفق النهضة ونفق الجلاء وشارع النيل حتى كوبري الساحل في اتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج أو استكمال السير بشارع الجامعة، حتى تقاطعه مع شارع ثروت والسير يسارًا اتجاه شارع ثروت ثم استكمال السير أعلى محور صفط اللبن وصولًا حتى الطريق الدائري القوس الغربي اتجاه محور روض الفرج.

ثالثًا: القادم من شارع التحرير في اتجاه كوبري الجلاء يسلك إجباريًا شارع النيل حتى مطلع كوبري الساحل في اتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج.

وتنوه المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستعين الخدمات المرورية اللازمة في المواقع المشار إليها لتسير الحركة المرورية وتجهيز ووضع كافة المساعدات الفنية ووسائل المساعدة بمواقع الإغلاق الكلي بالكباري والمحاور المشار إليها من حيث (طواحين ضوئيه - حواجز فسفورية – مخاريط) لإرشاد قائدي المركبات لضمان أمن وسلامة المواطنين.