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"الري": خطة فورية لتنفيذ مشروعات كبرى تهدف لترشيد استخدام المياه

09:25 م الجمعة 02 أبريل 2021
"الري": خطة فورية لتنفيذ مشروعات كبرى تهدف لترشيد استخدام المياه

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بالموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومي للتحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1372 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جاري العمل في تنفيذ 4584 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1089 كيلومتر تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7045 كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الـ7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

ويهدف المشروع القومى لتأهيل الترع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

كما تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه.

محمد عبدالعاطي وزارة الموارد المائية المياه نظم الري

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