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مؤشرات أولية.. ضياء رشوان يتقدم بعد فرز 19 لجنة في انتخابات الصحفيين

09:21 م الجمعة 02 أبريل 2021
مؤشرات أولية.. ضياء رشوان يتقدم بعد فرز 19 لجنة في انتخابات الصحفيين

ضياء رشوان

كتب- مينا غالي:

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين على مقعد نقيب الصحفيين، تقدم ضياء رشوان النقيب الحالي في أغلب لجان الفرز على أقرب منافسيه رفعت رشاد.

ووفقًا لمؤشرات الفرز تتراوح نسبة تقدم رشوان بين 52 و62% في اللجان التي تم فرزها.

وأظهرت نتائج فرز 19 لجنة، حصول رشوان على 1093 صوتًا، مقابل صوت لرفعت رشاد 816 صوتًا.

ووفقًا لقانون النقابة يجب أن يحصل أحد المرشحين على نسبة 50%+1 للفوز بمقعد نقيب الصحفيين.​

ضياء رشوان انتخابات الصحفيين نقابة الصحفيين رفعت رشاد

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