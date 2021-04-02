أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الإفتاء تعلق على شراء سيارة بالتقسيط من البنك

09:19 م الجمعة 02 أبريل 2021
الإفتاء تعلق على شراء سيارة بالتقسيط من البنك

شراء سيارة بالتقسيط

(مصراوي):

ردت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على أسئلة وردت لها بشأن مدى مشروعية شراء سيارة بالتقسيط من البنك.

وقالت الدار: "من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا".

وأضافت: "ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-، فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفعًا، فيكون من باب الربا المحرم؛ لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه".

شراء سيارة بالتقسيط مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك السيارات دار الأفتاء المصرية

الخبر التالى:

مؤشرات أولية.. ضياء رشوان يتقدم بعد فرز 19 لجنة في انتخابات الصحفيين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد زيادة الإصابات.. هل دخلنا الموجة الثالثة من كورونا؟ الصحة تجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا