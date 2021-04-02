ضياء رشوان يحصل على 68 صوتًا في انتخابات الصحفيين بالإسكندرية ورفعت رشاد 37

(مصراوي):

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

وأسفرت عملية الفرز على مقعد نقيب الصحفيين، تقدم ضياء رشوان بإجمالي 68 صوتًا، ورفعت رشاد 37 صوتًا، وكارم يحيى 6 أصوات.

وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن أن من أدلوا بأصواتهم 113 صوتًا، عدد الأصوات الصحيحة 111 صوتًا، و2 صوت باطل.​