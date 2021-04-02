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اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن بدء فرز الأصوات

08:04 م الجمعة 02 أبريل 2021
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كتب- مينا غالي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفى وبدء عملية الفرز.

وبدأ التصويت في الرابعة عصرا بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية، ومد التسجيل حتى الثالثة عصرا.

شهدت اللجان الانتخابية لانتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، إقبالا كثيفا من الصحفيين لاختبار نقيب و٦ أعضاء لمجلس النقابة، حيث اصطف الناخبون في طوابير انتخابية أمام اللجان.

وتجرى الانتخابات في (۳۲) لجنة انتخابية موزعة في الأماكن المعدة بمقر نادى المعلمين، بالجزيرة بالاضافة الى الجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالاسكندرية وأن النقابة إستعانت بعدد کاف من مستشاري هيئة قضايا الدولة للاشراف الكامل على عمليتي التصويت والفرز.

وطالبت اللجنة الزملاء مغادرة مقر اللجان فور الانتهاء من الادلاء بالصوت لتجنب التجمعات.

خالد ميرى نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين

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