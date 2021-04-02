اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين: إغلاق باب التصويت في الثامنة مساءً
كتب- مينا غالي:
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، إغلاق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي في الثامنة مساءً.
وبدأ التصويت في الرابعة عصرًا بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية، ومد التسجيل حتى الثالثة عصرًا.
شهدت اللجان الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، إقبالًا كثيفًا من الصحفيين لاختيار نقيب و6 أعضاء لمجلس النقابة، واصطف الناخبون في طوابير انتخابية أمام اللجان.
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