أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

توفى قبل صلاة الجمعة.. وزير الأوقاف يوجّه بصرف مساعدة لأسرة مؤذن بالقاهرة

06:40 م الجمعة 02 أبريل 2021
توفى قبل صلاة الجمعة.. وزير الأوقاف يوجّه بصرف مساعدة لأسرة مؤذن بالقاهرة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصرف مساعدة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لأسرة المؤذن "صبحي عبدالمطلب محمود" الذي وافته المنية بمسجده اليوم، قبل صلاة الجمعة بمحل عمله بمديرية القاهرة.

وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء للمتوفى، سائلًا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان، متوجهًا لأسرته بخالص العزاء.​

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف صلاة الجمعة وفاة مؤذن

الخبر التالى:

الأوقاف: "على عتبات الشهر الكريم" موضوع خطبة الجمعة المقبلة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا