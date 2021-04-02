توفى قبل صلاة الجمعة.. وزير الأوقاف يوجّه بصرف مساعدة لأسرة مؤذن بالقاهرة

كتب- محمود مصطفى:

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصرف مساعدة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لأسرة المؤذن "صبحي عبدالمطلب محمود" الذي وافته المنية بمسجده اليوم، قبل صلاة الجمعة بمحل عمله بمديرية القاهرة.

وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء للمتوفى، سائلًا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان، متوجهًا لأسرته بخالص العزاء.​