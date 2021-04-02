ترجمة الفيلم الترويجي لموكب المومياوات الملكية إلى 14 لغة
(مصراوي):
في إطار الحملة الدعائية الكبرى التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار للترويج لموكب المومياوات الملكية والذي سينطلق غدًا السبت الموافق 3 أبريل، أعلنت الوزارة ترجمة النص الخاص بالفيلم الترويجي الذي أطلقته بمشاركة عدد من الفنانين المصريين إلى 14 لغة مختلفة من ضمنها الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والإيطالية والصينية والإسبانية والسويدية والهولندية وغيرها.
وأرسلت الوزارة الفيلم بعد ترجمته باللغات المختلفة إلى السفارات المصرية في الخارج، وإلى السفارات الأجنبية في مصر لنشره والاستفادة منه في الترويج السياحي لمصر وللموكب.
كما أنه سيتم وضعه على الصفحات الرسمية للوزارة وللهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الأسواق العربية والدولية وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
202843
عدد المصابين
-
155016
عدد المتعافين
-
12041
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان