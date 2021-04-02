رئيس الإنجيلية يشهد تخريج الدفعة 149 من اللاهوت الإنجيلية بكنيسة مصر الجديدة

كتب- مينا غالي:

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، باحتفال كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة بتخرج الدفعة 149، اليوم الجمعة، في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس يوسف سمير، رئيس مجلس إدارة الكلية، وراعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والدكتور القس عاطف مهني، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة.

وقال رئيس الإنجيلية في بداية كلمته: "يسعدني أن أتوجه بالتهنئة إلى سنودس النيل الإنجيلي، ورئيسه القس نادي لبيب، لتخرج دفعة جديدة في كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، هذا الصرح الأكاديمي والتعليمي العريق، الذي نفخر ونعتز به جميعًا، كما أتقدم بالتهنئة إلى الدكتور القس يوسف سمير، رئيس مجلس إدارة الكلية، والدكتور القس عاطف مهني، عميد الكلية، كما أهنئ أيضًا أبنائي وبناتي الذين تخرجوا هذا العام، مصليًا أن تكون مرحلة الكلية مرحلة إعداد لبناء الشخصية والقدرات لإخراج خادم متميز ومؤثر وفاعل في كنيسته ومجتمعه".

وخلال كلمة الاحتفال قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر تحت عنوان "الكنيسة والسلام المجتمعي": "نعيش في هذه الأيام في عالم متعطش للسلام، فحين ننظر حولنا في شتى بقاع العالم، نجد صراعات ناشبة على جميع المستويات، ولا سيما في إطار التوتر الجديد الذي خلقته جائحة كورونا".

وأضاف "أن السلام في مفهومه الواسع لا يعني فقط زوال الصراع، إنما يتطلب تأكيد تحقيق مجموعة كبيـرة من مفردات وقيم ومواقف، وعادات ترتكز على احتـرام مبادئ السيادة احترامًا كاملًا، بجانب احتـرام مبادئ الحوار والتعاون، ونبذ ثقافة العنف واستخدامها".

واختتم زكي كلمته بالصلاة: "أيُّهَا السَّيِّدُ الرَّبُّ، ونحن نقف على أرض مصر التي وطأتها أرجل أنبيائك نصلي بَارِكْ بلادَنَا واحفَظْ رئيسَهَا والذِينَ يُعاوِنُوهُ في الحُكْمِ، وبَارِكْ شَعبَنَا مُسلِمينَ ومَسيحيّين، وليَكنْ سَلامُكَ عَلَى رُبوعِ بِلادِنَا ومنطقتنا والعالم أجمع".

جدير بالذكر أن كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بمصر من أعرق كليات اللاهوت في الشرق الأوسط، وتوجد بها إحدى أكبر المكتبات المسيحية بالمنطقة العربية، وتضم هيئة التدريس 17 أستاذًا، بالإضافة إلى 25 أستاذًا زائرًا من داخل مصر وخارجها.​