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"مزار يعكس تاريخ القاهرة".. "المقاولون العرب" تنشر فيديو عن تطوير ميدان التحرير

05:58 م الجمعة 02 أبريل 2021
"مزار يعكس تاريخ القاهرة".. "المقاولون العرب" تنشر فيديو عن تطوير ميدان التحرير

ميدان التحرير

كتب– أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب، مقطع فيديو عن أعمال تطوير ميدان التحرير، ليكون مزارًا سياحيًا عالميًا يعكس التطور التاريخي لقاهرة المعز.

وقالت شركة المقاولون العرب، إنه تم تقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق (صينية الميدان – عمر مكرم – المتحف – المجمع – وزارة الخارجية القديمة – جراج التحرير).

وأشارت إلى أنه تم إزالة ساري العلم الذي كان موجودًا في قلب الميدان، وإزالة الزراعات القديمة بالكامل وإزالة الزراعات القديمة، وإنشاء قاعدة خرسانية لتثبيت المسلة، حيث تم نقل المسلة من صان الحجر، والتي يبلغ طوالها حوالي 19 مترًا ووزن يصل 90 طنًا من حجر الجراني الوردي.

وأضافت أن تم إنشاء نافورة لاكتمال الشكل الجمالي، وتنفيذ مشيات من بلاطات خرسانية ممشطة وعلى جانبيها زراعة ونخيل، مع توفير أماكن للجلوس بأشكال مختلفة.

وتم تثبيت 4 كباش فرعونية حولها رمزًا إلى القوة وتم وضعها على القواعد المخصصة لها، هذا بخلاف نافورة بـ3 مستويات حول المسلة لتضفى مظهرًا جماليًا على الميدان.

ميدان التحرير شركة المقاولون العرب قاهرة المعز تاريخ القاهرة

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