طوابير للصحفيين أمام اللجان الانتخابية في "التجديد النصفى"

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كتب - مينا غالي:

تصوير- محمود بكار:

شهدت اللجان الانتخابية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، إقبالا كثيفا من الصحفيين لاختيار نقيب و٦ أعضاء لمجلس النقابة، حيث اصطف الناخبون في طوابير انتخابية أمام اللجان.

وتجرى الانتخابات في (۳۲) لجنة انتخابية موزعة في الأماكن المعدة بمقر نادى المعلمين، بالجزيرة بالاضافة الى الجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية وأن النقابة إستعانت بعدد کاف من مستشاري هيئة قضايا الدولة للإشراف الكامل على عمليتي التصويت والفرز.

وطالبت اللجنة الزملاء مغادرة مقر اللجان فور الانتهاء من الإدلاء بالصوت لتجنب التجمعات.

وتجري عملية الفرز داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبي المرشحين على أن تتولى اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج.

وتسمح بتواجد (۳ ) مندوبين ومتابعين بكل لجنة فرعية بحد أقصى خلال التصويت وفي حالةزيادة العدد سيتم إجراء قرعة لاختيار ۳ وفقا للقانون.

وفى حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في

اليوم الثاني 3 أبريل ۲۰۲۱ من الساعة الثالثة ظهرا إلى الساعة السابعة مساء وذلك بمقر نادي المعلمين بالجزيرة ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .

ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .