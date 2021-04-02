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ضبط راكب بمطار القاهرة أخفى مشغولات ذهبية على جسده

04:28 م الجمعة 02 أبريل 2021
ضبط راكب بمطار القاهرة أخفى مشغولات ذهبية على جسده

مطار القاهرة الدولي

كتب ــ محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بفصوص الألماس والأحجار الكريمة، حاول راكب عربي الجنسية تهريبها من بيروت فور وصوله المطار، وأخفى جزء منها على جسده وأخرى في حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، اشتبه تامر عادل رئيس قسم الجمارك في راكب عربي، وبوضع حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة كل من محمد عزب مأمور الجمرك، ومحمد موافي رئيس القسم، تلاحظ وجود مشغولات ذات الكثافة العالية، قام أحمد فوزي مدير الحركة بتكليف محمد جمال فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وتم ضبط مشغولات ذهبية مختلفة وأوراق "الجرانتي"، وكذلك متعلقات تخص المشغولات، وقام رأفت وهيب مدير الجمرك بتكليف لجنة لتفتيش الراكب ذاتيا، ضبطت معه مشغولات أخرى على جسده.

وأمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي للراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

مطار القاهرة الدولي مشغولات ذهبية فصوص الألماس الجمارك

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