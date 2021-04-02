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مطار القاهرة: اليوم.. سفر ووصول 247 رحلة لنقل 30 ألف راكب

04:24 م الجمعة 02 أبريل 2021
مطار القاهرة: اليوم.. سفر ووصول 247 رحلة لنقل 30 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، الجمعة، مغادرة و وصول 30 ألف راكب على متن 247 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد على مدار، وصول 121 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 17 ألف راكب، ومغادرة 126 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها حوالي 13 ألف راكب.

من جانبها تقوم سلطات المطار باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

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