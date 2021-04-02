بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

كتب - مينا غالي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، بدء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية، الجمعة.

وطالبت اللجنة، الصحفيين، بالتوجه إلى لجانهم الانتخابية للتصويت مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها اللجنة للوقاية من فيروس كورونا، وعدم التدافع على اللجان.

وبدأ الصحفيون، التوجه إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفى لاختيار نقيب و٦ أعضاء لمجلس النقابة.

وتجرى الانتخابات في (۳۲) لجنة انتخابية موزعة في الأماكن المعدة بمقر نادى المعلمين، بالجزيرة بالاضافة الى الجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالاسكندرية وأن النقابة إستعانت بعدد کاف من مستشاري هيئة قضايا الدولة للإشراف الكامل على عمليتي التصويت والفرز.

وطالبت اللجنة الزملاء مغادرة مقر اللجان فور الانتهاء من الادلاء بالصوت لتجنب التجمعات.

وتجري عملية الفرز داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبي المرشحين على أن تتولى اللجنة

العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج.

وتسمح بتواجد (۳ ) مندوبين ومتابعين بكل لجنة فرعية بحد أقصى خلال التصويت وفي حالة

زيادة العدد سيتم إجراء قرعة لاختيار ۳ وفقا للقانون.

وفى حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في اليوم الثاني 3 أبريل ۲۰۲۱ من الساعة الثالثة ظهرا إلى الساعة السابعة مساء وذلك بمقر نادى المعلمين بالجزيرة ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .

ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .