عمومية الصحفيين ترفض ميزانية النقابة.. وتجدد رفضها للتطبيع مع الكيان الصهيوني
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كتب ــ مينا غالي:
تصوير: محمود بكار
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى، عدم الموافقة على ميزانية النقابة وإعادتها للمجلس الجديد لمناقشتها مجدداً.
ووافقت الجمعية خلال اجتماعها، الجمعة، على عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتصديق على قرار مجلس نقابة الصحفيين بإعادة التفاوض مع الجهات المسؤولة لتعديل قوانين الصحافة.
وأعلنت اللجنة انتهاء أعمال الجمعية العمومية، وطالبت الصحفيين بالتوجه للجانهم للتصويت في العملية الانتخابية.
الخبر التالى:بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين
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