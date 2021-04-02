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القاهرة 12 درجة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

03:34 م الجمعة 02 أبريل 2021
القاهرة 12 درجة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

الطقس

كتب – أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن هناك تكون للشبورة المائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، إضافة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

القاهرة: 23 – 12

الإسكندرية: 21 – 13

مطروح: 21 – 12

المنصورة: 22 – 11

كاترين: 20 – 06

أسيوط: 25 – 10

الوادي الجديد: 26 – 10

أسوان: 28 – 15

حلايب: 25 – 19

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

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