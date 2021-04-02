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اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن اكتمال النصاب القانوني

03:05 م الجمعة 02 أبريل 2021
اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن اكتمال النصاب القانوني

انتخابات الصحفيين

كتب- مينا غالي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية البالغ ٢٥٪+١ من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بحضور ٢٤٣٢ عضوا.

ودعت اللجنة الزملاء الصحفيين للتوجه للمكان المخصص لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية قبيل بدء عملية التصويت داخل اللجان الانتخابية.

جاء ذلك بعدما قررت اللجنة مد التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لمدة ٣ ساعات إضافية حتى الثالثة عصرًا بعد عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الساعتين الأوليين

نقابة الصحفيين انتخابات الصحفيين خالد ميرى الجمعية العمومية

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بعد اكتمال النصاب.. بدء أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
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