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تحقيق عاجل.. أول تعليق من السكة الحديد على انفصال 6 عربات من قطار "القاهرة ـ أسوان"

02:43 م الجمعة 02 أبريل 2021
تحقيق عاجل.. أول تعليق من السكة الحديد على انفصال 6 عربات من قطار "القاهرة ـ أسوان"

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

أكد العميد أحمد جاد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بهيئة السكة الحديد، أن المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة وجه بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب انفصال 6 عربات من القطار رقم 82 نوم المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء سيره عند قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، في الثالثة والنصف صباحًا.

وقال جاد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الجمعة، إن ركاب قطار النوم رقم 82 فوجئوا بانفصال 6 عربات من القطار أُثناء سيره، مؤكدا أن الأسباب غير معروفة حتى الآن.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسكة الحديد، أن الرحلة توقفت لمدة نصف الساعة فقط، وتم توصيل القطار، واستئناف الرحلة، دون وقوع خسائر بشرية.

كانت محافظة أسيوط، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات الأزمات والكوارث، بانفصال 6 عربات من القطار رقم 82 المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء سيره عند قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، في الثالثة والنصف صباحًا.

انتقل المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد أسيوط، وبرفقته قوات الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف، وقوات الشرطة، واستدعي جرارًا من محطة أسيوط، وسحب العربات المنفصلة، وتوصيلها بالقطار المذكور، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وقال الطيبي، إن حركة القطارات لم تتأثر بالواقعة، ولم يتجاوز معدل التأخير عن ساعة واحدة، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي أحداث مشابهة.

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