ننشر التفاصيل.. فتح باب التسجيل في "عمومية الصحفيين" استعدادا لانتخابات التجديد النصفى

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كتب - مينا غالي:

تصوير - محمود بكار:

فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، في العاشرة صباحا، باب التسجيل في الجمعية العمومية العادية للنقابة، تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفى لاختيار نقيب و٦ أعضاء لمجلس النقابة.

ويستمر التسجيل حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن المد ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة، لحين اكتمال النصاب القانوني المقدر ب٢٥٪+١، أي ما يقرب من ٢٥٠٠ صحفي.

وحال اكتمال النصاب القانوني من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة، يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة بالسرادق المحدد بمقر نادى المعلمين بالجزيرة. يعقبه إجراء الانتخابات.

ويتم التصويت فور انتهاء اجتماع الجمعية العمومية ويستمر حتى السابعة مساء ويتم المد ساعة في ساعة فى حالة وجود ناخبين وذلك لتجنب الزحام.

ويتنافس في الانتخابات على منصب النقيب 6 مرشحين هم: ضياء رشوان "الأهرام"، رفعت رشاد "أخبار اليوم"، سيد الإسكندرانى "الجمهورية"، طلعت هاشم "مصر الفتاة"، كارم يحيى "المشهد"، محمد مغربي "الشعب".

ويتنافس على مقاعد العضوية فوق السن 21 مرشحًا هم: إبراهيم أبو كيلة "الجمهورية"، أسامة شحاتة "الجمهورية"، السيد حجازي "الأهرام"، جمال عبدالرحيم "الجمهورية"، حسين الزناتي "الأهرام"، خالد البلشي "حر"، صفوت عبد العظيم وهبة "الأهرام"، عبد الرؤوف خليفة "الأهرام"، فكرية أحمد "الوفد"، محمد بهجت "الأهرام"، محمد خراجة "الأهرام"، عبد المجيد عبد الرازق "الأهرام"، محمود صبري "الأهرام"، ممدوح الصغير "أخبار اليوم"، نور الهدى زكي "العربي"، هاني عمارة "الأهرام"، هبة محمد باشا "الأهرام"، هيثم فوزى رخا "الأهرام"، وجدي رزق "الأهرام"، ياسر سليم "القومية".

ويتنافس على مقاعد العضوية تحت السن 35 مرشحًا هم: أبو السعود محمد "المصري اليوم"، أحمد الدمرداش "أموال الغد"، أحمد صبري "الديار"، أحمد محفوظ "حر"، إسلام أحمد أبازيد "السوق العربية"، إكرام منصور "الجمهورية"، الشحات مصطفى سرحان "الغد"، أيمن عبد المجيد "روز اليوسف"، أيمن مصطفى "الصباح"، حسام السويفي "الفجر"، حسين متولي "البديل"، داليا أبو شقة "مجلة الإذاعة والتليفزيون"، دعاء النجار "الجمهورية"، ريمون فرنسيس "حر"، سامي عبد الراضي "الوطن"، ساميه فاروق "الوفد"، سمية العجوز "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، طه حسن إبراهيم "السوق العربية"، علاء عمران "الجمهورية"، علي حلبي "أخبار اليوم"، عمر عمار "الإذاعة والتليفزيون"، عمرو بدر "الدستور"، عوني نافع "الدستور"، كرم من الله السيد أحمد "مؤسسة أخبار اليوم"، محمد السيد أبوزيد "الشروق"، محمد سعد عبد الحفيظ "الشروق"، محمد منير توفيق "المساء"، محمود عابدين "الدستور"، محمود الضبع "اليوم السابع"، مساعد الليثي "النبأ"، هيثم النويهي "أخبار اليوم"، هيثم بطاح "اليوم"، وائل السادات "البديل"، وليد صلاح "الدستور"، ياسر مصطفى "الأمة".