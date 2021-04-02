​​برلماني: مدينة الدواء قيمة مضافة لتوفير احتياجات المصريين وزيادة فرص الاستثمار

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تأمين احتياجات المواطنين من الدواء، لما يمثله من قضية أمن قومي.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدينة الدواء بمنطقة الخانكة تمثل أهمية كبيرة لمصر في الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات العلاجية.

وأوضح برلماني، أن نجاح هذه المدينة يأتي إنطلاقا من امتلاكها قدرات تكنولوجية وصناعية على أعلى مستوى، على غرار المصانع العالمية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاهتمام بصناعة الدواء انطلاقة كبيرة لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام، لافتا إلى أن مدينة الدواء تمثل قيمة مضافة في توفير احتياجات مصر وفرصة أيضا لزيادة صادرات مصر من الدواء.