أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

​​برلماني: مدينة الدواء قيمة مضافة لتوفير احتياجات المصريين وزيادة فرص الاستثمار

02:30 ص الجمعة 02 أبريل 2021
​​برلماني: مدينة الدواء قيمة مضافة لتوفير احتياجات المصريين وزيادة فرص الاستثمار

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تأمين احتياجات المواطنين من الدواء، لما يمثله من قضية أمن قومي.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدينة الدواء بمنطقة الخانكة تمثل أهمية كبيرة لمصر في الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات العلاجية.

وأوضح برلماني، أن نجاح هذه المدينة يأتي إنطلاقا من امتلاكها قدرات تكنولوجية وصناعية على أعلى مستوى، على غرار المصانع العالمية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاهتمام بصناعة الدواء انطلاقة كبيرة لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام، لافتا إلى أن مدينة الدواء تمثل قيمة مضافة في توفير احتياجات مصر وفرصة أيضا لزيادة صادرات مصر من الدواء.

مجلس النواب ال??برلمان الدواء الاستثمار

الخبر التالى:

​​طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة لرفع سعر طن القصب إلى 1000 جنيه
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع متواصل.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا