​برلمانية تطالب بسرعة محاسبة وزير النقل أمام البرلمان.. ومعاقبة المتسببين في تكرار حوادث القطارات

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنها تأسف بشدة لتكرار حوادث قطارات السكك الحديدية، والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين؛ وآخرها حادث قطار طوخ المتجه من (القاهرة إلى المنصورة).

وأضافت سلامة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن تكرار حوادث القطارات أمر مريب ومثير للشكوك في ظل التطوير الكبير الذي يشهده مرفق السكة الحديد، والذي كلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات.

وأكدت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب أنه لم يعد مقبولًا تكرار مثل تلك الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء وتدمي قلوب البسطاء الذين يعتمدون في انتقالاتهم على خطوط السكك الحديدية؛ باعتبارها الوسيلة الأكثر أمنا والأرخص سعرًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وطالبت سلامة بسرعة معاقبة المتسببين في تكرار حوادث القطارات، وأن يوضح وزير النقل للرأي العام أسباب تكرار حوادث مرفق السكة الحديد، وهل هذه حوادث بفعل فاعل أم نتيجة الإهمال وعدم تأهيل العنصر البشري؟

وطالبت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب بمحاسبة وزير النقل برلمانيًّا بحضوره إلى الجلسة العامة بمجلس النواب؛ لتوضيح أسباب تكرار الحوادث، مشددة على ضرورة ألا تؤثر تلك الحوادث على الاستمرار في تطوير منظومة السكك الحديدية التي كلف بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.