"نقل البرلمان" تطالب وزير النقل بفحص جميع خطوط السكة الحديد وتحديد مشكلاتها
(مصرواي):
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم للمتابعة أولًا بأول مع وزير النقل وكافة الجهات التنفيذية، ما ستسفر عنه تحقيقات حادث قطار طوخ الذي وقع أمس الأحد، وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.
وأشار النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، أن هناك تواصل مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لمتابعة حالة المصابين، والتأكد من تقديم الرعاية العلاجية الكاملة لهم.
وطالب زين الدين، وزير النقل بسرعة تشكيل لجان فحص فني لكل خطوط السكك الحديد على مستوى الجمهورية، للوقوف على مشكلاتها الفنية وتحديد العيوب فيها، وضمان سلامتها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، والتي تشتريها الدولة.
وقال عضو لجنة النقل بالبرلمان: "تكرار تلك الحوادث في شهر واحد جرس إنذار يجعلنا نسرع في خطوات الكشف عن العيوب والمشكلات وتركيز خطة الإصلاح والهيكلة بها، منعًا لتكرار تلك الحوادث الأليمة".
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