نواب "الشيوخ" يقفون دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث قطار طوخ

03:55 م الإثنين 19 أبريل 2021
نواب "الشيوخ" يقفون دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث قطار طوخ

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ضحايا حادث قطار طوخ الذي وقع أمس الأحد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، المخصصة لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون التعليم، بالإضافة إلى استكمال مناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين.

ووقف النواب دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الحادث الأليم.

وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تعديلات مشروع قانون نقابة المهندسين.

وانتهى المجلس، أمس، قبل رفع الجلسة من المادة 45 من مشروع القانون والتي تتعلق بموارد النقابة.

وتشهد الجلسة أيضًا مناقشة مواد مشروع قانون التعليم، والذي رفضته لجنة التعليم بالمجلس.

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