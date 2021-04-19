أكواد الخصم: أين تجدها وكيفية استخدامها- إعلان تحريري

من "جوميا" إلى "نون": أكواد الخصم محبوبة لدى جميع المستهلكين المصريين فإنها توفر المال وسهلة الاستخدام. إليك كيفية العثور عليها واستخدامها عبر الإنترنت

ما هو أفضل من شراء السلع المفضلة لديك من المنزل من خلال التجارة الإلكترونية بكل سهولة؟ وفر مع رمز الخصم!

بعد نجاحها في الولايات المتحدة، أصبحت الرموز الترويجية شائعة بشكل متزايد في مصر والدول العربية. على عكس القسائم أو الكُوبُونات الورقية، فإن هذه أداة رقمية يمكن استخدامها في المتاجر عبر الإنترنت، بما في ذلك المنصات الشهيرة مثل جوميا و وما إلى ذلك. Noon وAmazon و AliExpress

يعد العثور على رموز الخصم أمرًا بسيطا فهناك مواقع ويب تعمل على تحديث العروض الترويجية باستمرار وبالتالي تتيح لك فرصة التوفير عند شراء أي منتج. إليك كيفية العثور عليها وإدخالها بشكل صحيح عند الشراء عبر الإنترنت.

أين يمكنك أن تجد رموز الخصم

هناك العديد من الحلول للعثور على رمز ترويجي. الأول هو الاعتماد مباشرة على المتجر الإلكتروني الذي تريد التسوق فيه. تقوم العديد من شركات التجارة الإلكترونية في مصر ومختلف الدول العربية بإرسال خصومات حصرية بشكل دوري لعملائها أو تقدم كودًا لمن يشتركون في النشرة الإخبارية. غالبًا ما تصل رموز الخصم هذه عندما يقوم المستخدم بالتخلي عن عربة التسوق: يقوم المتجر الإلكتروني بإغراء المستخدم لإكمال عملية الشراء بتطبيق خصم على المنتجات الموجودة في سلة التسوق وإرسالها عبر البريد الإلكتروني. كما يمكن أن تصل الرموز إلى العميل عبر الرسائل القصيرة أو WhatsApp.

من أسهل الطرق للعثور علي كود الخصم المثالي الاعتماد على البوابات المتخصصة، مثل www.promocodex.com. تم إنشاء هذه المواقع على وجه التحديد لجمع وتنظيم العروض الترويجية المتاحة في مختلف منصات التجارة الإلكترونية في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يقومون بتقديم كُوبُونات حصريًا من خلال المتاجر عبر الإنترنت.

هناك أيضًا العديد من التطبيقات لنظام التشغيل iOS أو Android تحتوي على أكواد ترويجية مخصصة لسوق دول الشرق الأوسط. ما عليك سوى تنزيل التطبيق والبحث عن رمز الخصم بناءً على نوع المنتج أو المتجر الإلكتروني. ثم هناك بعض تطبيقات المراسلة، مثل Telegram، حيث يمكنك العثور على رموز حول الويب وإرسالها إلى جميع المشتركين.

بالنسبة لأولئك الذين يتصفحون الإنترنت، ربما من خلال متصفح الكمبيوتر، يمكنهم استخدام ملحقات Chrome القادرة على فحص موقع الويب الذي يتصفحون فيه والعثور على رمز الخصم. الحل الآخر هو الاعتماد على محرك بحث مثل جوجل: بإدخال سؤال محدد، يقوم المحرك بمراجعة جميع المواقع، بما في ذلك العديد من المواقع المتخصصة، حيث يمكنك العثورعلى كُوبُونات لاستخدامها على الفور.

كيف يتم إدخال رمز الخصم في المتجر الإلكتروني

بمجرد حصولك على الرمز، يصبح استخدامه أمرًا بسيطًا للغاية. يتم إدخال تسلسل الأرقام عند الانتهاء من الطلب في "صفحة عربة التسوق". في هذه الصفحة ستجد دائمًا المربع المناسب لإدخال الرمز. بعد النقر فوق "تأكيد"، يقوم النظام على الفور بإعادة حساب المبلغ الإجمالي، مع إظهار السعر المخفض للطلب.

لتجنب المفاجآت غير السارة، من الضروري مراعاة قيمة وصلاحية الخصم وأي منتجات تم تنشيط الكود من أجلها. في الواقع، يتم تطبيق الخصومات عادةً على عناصر معينة أو لحد إنفاق معين.

أمازون، سوق، جوميا، نون والمزيد: تجد جميع رموز الخصم على الإنترنت

وفقًا للإحصاءات، أسهل طريقة للعثور على أكواد الخصم هي تلك المتعلقة بالإلكترونيات والملابس والأحذية والسلع الاستهلاكية بشكل عام. إليك أكثر الأشياء التي يحبها المستهلكون.

في المقام الأول نجد أكواد أمازون الترويجية، الأكثر تفضيلًا لدي المستخدمين في الشرق الأوسط، ولا سيما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. نحن نتحدث عن المتجر الإلكتروني الأكثر شهرة والأفضل مخزونًا في العالم. في داخله يمكنك أن تجد كل شيء حقًا ويتميز بخدمة عملاء ممتازة.

تليها شركة جوميا، وهي شركة رسخت نفسها بقوة في القارة الأفريقية والتي تقدم بشكل أساسي أكواد خصم دورية لفئات منتجات معينة وعادة ما يتم نشرها على الصفحة الرئيسية للموقع وتستمر لمدة شهر واحد. جوميا هو أحد مواقع التجارة الإلكترونية الرائدة في مصر ونيجيريا.

أولئك الذين يحبون الموضة لا يمكنهم الاستغناء عن أكواد خصم Asos ، وهو متجر إلكتروني مهم للملابس والأحذية والإكسسوارات. أكواد الخصم صالحة أيضًا في أوروبا: في إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا.

أخيرًا، يمكنك العثور على عروض ترويجية مثيرة للاهتمام على موقع Hotels.com، الموقع المفضل للمصريين لحجز وشراء المنتجات السياحية