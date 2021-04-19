محاسبة كامل الوزير.. عضو "تنسيقية شباب الأحزاب" تصدر بيانا بشأن حادث قطار طوخ

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وموجه وزير النقل والمواصلات كامل الوزير بشأن حادث قطار طوخ، والذي نتج عنه وفاة عدد من المواطنين وإصابة العشرات حسب ما أعلنته وزارة الصحة.

وأضافت العادلي في بيانها: "هل من المفترض أن نعد بيانًا مسبقًا تحسبًا لحوادث أخرى؟ أم تتحرك الوزارة المسئولة لوقفها، إن كتابة البيان للمرة الثالثة في نفس الشهر، بخصوص حوادث القطارات أشبه بكتابة تعزية بميت لم نعرف بعد أسباب موته، وما ذنبه في وجود إهمال وتقصير؟".

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "لقد قلنا في المرة السابقة أن الخطأ ليس وارد في أمر يتعلق بحياة المواطنين، والآن نقول بأن تكرار الخطأ يعد استهانة بالغة بحياة المصريين، فهذه الوزارة التي تم دعمها بكل المخصصات المالية والتي وعدت المصريين بتطوير نظم الأمان هي نفسها الوزارة التي اكتشفت بعد حادث سوهاج عبر الصدفة بوجود أخطأ بشرية تسببت في وقوع الحوادث السابقة، ثم لم تتحرك لمتابعة كفاءة العاملين بها".

واستكملت النائبة أميرة العادلى: "وعلى ذلك فأننا لا نتوقع محاسبة من تسبب في هذا الحادثة بشكل مباشر فقط، بل نتوقع أن تصل المحاسبة للوزارة كلها، بمن فيهم وزير النقل، الفريق كامل الوزير، فهذه مسؤوليته التي أقسم على تحملها".​