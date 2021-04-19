رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد رفض قانون التعليم

03:04 م الإثنين 19 أبريل 2021
رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد رفض قانون التعليم

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو المقبل.

جاء ذلك بعدما رفض المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم، في حضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وقبيل رفع الجلسة، وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التهنئة للمصرين بمناسبة أعياد الربيع وتحرير سيناء وعيد العمال، وأعياد الأقباط.​

مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق قانون التعليم تعديل قانون التعليم طارق شوقي

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