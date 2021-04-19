رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد رفض قانون التعليم
كتب- نشأت علي:
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو المقبل.
جاء ذلك بعدما رفض المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم، في حضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
وقبيل رفع الجلسة، وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التهنئة للمصرين بمناسبة أعياد الربيع وتحرير سيناء وعيد العمال، وأعياد الأقباط.
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