طارق شوقي ينتقد "تعليم الشيوخ" ويتهم أولياء الأمور بمقاومة النظام الجديد للثانوية

كتب- نشأت علي:

هاجم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نظام الثانوية العامة القائم، قائلًا إن هدف الوزارة هو تغيير هذا النظام وهدمه بالكامل؛ لأنه يخرج أجيالًا غير متعلمة وغير مؤهلة لدخول الجامعة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التربية والتعليم أمام مجلس الشورى، اليوم الإثنين، بعد رفض لجنة التعليم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱.

ووجه شوقي انتقادًا إلى لجنة التعليم بأنها لم تخاطب الجهة المنوطة؛ وهي الوزارة قبل إعداد تقريرها ورفض مشروع القانون؛ مما تسبب في بلبلة الرأي العام.

واتهم طارق شوقي أولياء الأمور بأنهم وراء مقاومة النظام الجديد للثانوية العامة؛ لأنهم يريدون الحفاظ على نظام آمن يضمن وصول أبنائهم إلى الجامعة بطرق سهلة وآمنة.

وأشار شوقي إلى أن الوزارة بالنظام الجديد تحارب الغش الذي انتشر بشكل كبير في نظام الثانوية العامة القائم، فهذا النظام الطلاب يعتمدون فيه على الدروس والغش، ويقدم جيلًا حاصلًا على شهادة؛ ولكنه غير متعلم أو مؤهل.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن النظام الإلكتروني للامتحان لمواجهة الآثار السلبية للنظام القائم؛ لمنع التسريب واستبعاد العنصر البشري في التصحيح، للإنهاء على حالة الأخطاء التي كانت ترتكب.

ولفت شوقي إلى أن مجانية التعليم منصوص عليها في الدستور؛ ولكنه غير مطبق على أرض الواقع، بسبب حجم الأموال التي يتم دفعها في الدروس الخصوصية، وهذا معناه أنه لا يوجد في مصر مجانية تعليم، فكيف نلوم على وزارة التربية والتعليم في فرض رسوم زهيدة على عملية التحسين التي من المزمع إقرارها.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن عدم اعتماد النظام التراكمي في نظام الثانوية الجديدة يعيدنا إلى المربع صفر، ويوقف عملية تطوير التعليم ومحاربة فكرة عدم التعلم المستمرة في نظام الثانوية القائمة.

وأوضح شوقي أن نسبة الغش في الامتحانات تصل إلى 85%، نظرًا لفقدان الرغبة في التعلم، موضحًا أن الدولة تتكلف مليارًا و300 مليون جنيه؛ لمواجهة ظواهر الغش.

واستطرد الوزير بأن نظام التعليم منذ 2017 والذي قام على أفكار بنك المعرفة، يرتكز على ضرورة التعلم وليس الاعتماد على فكرة المناهج، ومع تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية وتوحيدها، ساعد بشكل كبير على تعليم الطلاب.

وأشار شوقي إلى أن رئيس الجمهورية طلب أن يكون نظام الامتحانات إلكترونيًّا، وسنقوم بتنفيذ ذلك.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يوجد اليوم 8.5 مليون طالب، ويتم تطبيق نظم مناهج حديثة لا تقل عن التعليم الأجنبي من حيث الجودة.