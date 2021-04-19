50 ألفا لأسرة المتوفى.. شيخ الأزهر يوجه بصرف مساعدات عاجلة لضحايا ومصابي قطار طوخ

01:38 م الإثنين 19 أبريل 2021
50 ألفا لأسرة المتوفى.. شيخ الأزهر يوجه بصرف مساعدات عاجلة لضحايا ومصابي قطار طوخ

الإمام الأكبر أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسؤولين في الأزهر، اليوم الاثنين، بسرعة اتخاذ الإجراءات لصرف مساعدة عاجلة قدرها 50 ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفى، ومن 15 حتى 30 ألف للمصاب بحد أقصى في حادث قطار طوخ، الذي وقع أمس الأحد جراء خروج قطار 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر أمس بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب المصري وأهالي ضحايا حادث القطار، وقال في تدوينة على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر: «بقلب يعتصره الحزن والألم مع الرضا بقضاء الله، أُعزي نفسي والشعب المصري وأسر ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمَ الضحايا، وأن يتغمدَهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل».

وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عن استعداد الجامعة لتقديم كل سبل الدعم الممكنة في خدمة مصابي حادث القطار، من خلال جاهزية مستشفيات جامعة الأزهر لاستقبال المصابين، وجاهزية الأطقم الطبية المتخصصة في مجالات طب الطوارئ.

أحمد الطيب شيخ الأزهر صرف مساعدات مصابي قطار طوخ حادث قطار طوخ ضحايا قطار طوخ

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