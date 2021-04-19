مطرانية سيناء الشمالية تقرر استمرار صلوات الأعياد بحضور الشعب.. وتؤكد: لا إرهاب سيؤثر على وحدتنا

01:08 م الإثنين 19 أبريل 2021
مطرانية سيناء الشمالية تقرر استمرار صلوات الأعياد بحضور الشعب.. وتؤكد: لا إرهاب سيؤثر على وحدتنا

الأنبا قزمان

كتب- مينا غالي:

أعلنت مطرانية سيناء الشمالية للأقباط الأرثوذكس، عن تواجد الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية والآباء الكهنة مع الشعب المسيحي داخل المحافظة واستمرار الصلوات كالمعتاد كل الأيام والمناسبات القادمة، والاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد.

ونعت المطرانية في بيان لها، أحد أبنائها المحبين من شعب مدينة بئر العبد وهو نبيل حبشي شهيد الكنيسة والوطن الذي اغتالته أيدي الإرهاب الدموية، مضيفة: "ونزف روحه المباركة مع الأبرار والقديسين طالبين لنفسه راحة ونياحًا ولأسرته وأولاده ومحبيه تعزيات السماء".

وأضاف الأنبا قزمان في بيانه: "واثقين في قدرة قواتنا المسلحة وقوات الأمن تحت رئاسة قائدنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يتهاون في نقطة دم لأي من أبنائه المصريين حتى ولو خارج القطر".

كما أعلنت المطرانية أنه لا إرهاب ولا تهديد سيؤثر على وحدة شعب سيناء الشمالية ككل الشعب المصري المتضامن باليد الواحدة والإيمان بالله من أجل تجاوز أية محنة لاستمرار عجلة التقدم والتنمية التي يلمسها الجميع.

الأنبا قزمان صلوات الأعياد مطرانية سيناء الشمالية الأقباط الأرثوذكس

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