بروتوكول بين هيئة "الاعتماد والرقابة" وجمعية الطب الطبيعي

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن استمرارية الرعاية الصحية هو مفهوم أساسي يتبناه مشروع التأمين الصحي الشامل من خلال تكامل خدمات الطب الوقائي والعلاجي والتأهيلي المقدمة للمواطن مما يتطلب التنسيق الكامل والتوافق بين كافة الأطراف المعنية لضمان الكفاءة والفعالية المطلوبة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والجمعية المصرية للطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل اليوم بمقر الهيئة بمدينة نصر وذلك في إطار تفعيل دور الهيئة في تنظيم وضبط القطاع الصحي المصري بما يضمن حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة صحية ذات جودة عالية من خلال التسجيل والاعتماد والرقابة على المنشآت الصحية وأعضاء المهن الطبية.

قام بتوقيع البروتوكول الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية واللواء دكتور رضا عوض مستشار وزيرة الصحة للطب الطبيعي، بحضور الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة والدكتور أحمد صفوت والدكتورة نوران الغندور عضوا مجلس إدارة الهيئة والدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة إلى جانب عدد من ممثلي الجمعية الطبية.

ويستهدف البروتوكول وضع إطار للتعاون بين الهيئة والجمعية لتوحيد جهودهما وتعزيز مفهوم التميز وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة في مجال الطب الطبيعي والتأهيلي وذلك عن طريق تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع معايير الخدمة للطب الطبيعي Service Standards ومعايير اعتماد الطب الطبيعي Accreditation Standards إلى جانب طرح مبادرات مشتركة للتأهيل الطبي ومكافحة الإعاقة خلال الفترة القادمة.

وأضاف د. إسماعيل أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تسعى من خلال البروتوكول إلى الوصول لتوافق حول القواعد والمعايير المنظمة لعمل مراكز التأهيل والطب الطبيعي بما يخدم الركائز الأربعة الأساسية للنظم الصحية الحديثة التي تتبناها الهيئة وعلى رأسها الفعالية الإكلينيكية من حيث الإجراءات التي تمت مع المريض ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية، إلى جانب سلامة تقديم الخدمات بما يضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها والمنشأة والبيئة.

وتابع د. اسماعيل ان المحور الثالث لعمل المعايير تتمثل في كفاءة تقديم الخدمات من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وما تستدعيه حالة المريض الصحية من عمليات وإجراءات طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية دون زيادة أو نقص، فضلا عن رضاء المتعاملين حيث يعد المريض هو محور الخدمات المقدمة في كل النظم الصحية العالمية والركيزة الأساسية في معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وقد قام مستشار وزيرة الصحة بتسليم د. اشرف اسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية درع التكريم من الجمعية المصرية للطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل تقديرا لجهود الهيئة في حصول المعايير المصرية الصادرة عن الهيئة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA لكل من معايير اعتماد المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021.