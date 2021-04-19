غلق ٩ وحدات مخالفة.. رئيس جهاز القاهرة الجديدة: حملات لإزالة المخالفات والتعديات بالتجمعات الثلاثة
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كتب- محمد عبدالناصر:
أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، استمرار الجهود المبذولة لوقف المخالفات بالتجمعات الثلاثة بالمدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية (شرطة المرافق وشرطة التعمير).
وأشار غنيم، إلى أنه تم شن حملة على مول بالتجمع الخامس، بإشراف من المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس وبقيادة العميد مهندس هشام مهدي، المشرف العام على إدارة الأمن بالمدينة ومدير إدارة التنمية بالتجمع الخامس، وتم رفع الإشغالات بالبدروم وفتح الممرات وجارٍ المتابعة.
وأوضح المهندس عبد الناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز، أنه تم استكمال الحملة بالحى الثالث وتم رفع 8 عدادات وتنفيذ غلق وتشميع 9 وحدات مخالفة تم تحويلها إلى مخازن بالحي الثالث.
وفى ذات السياق، أوضحت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، أنه تم ايقاف اعمال تحويل بدروم لسكني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
كما صرحت المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، بأنه تم فك شدة خشبية لمخالفة بناء بالقطعة بالمجاورة السابعة وجار استكمال الإجراءات، مضيفة أنه جارٍ العمل على استكمال فتح الممرات بمول البنفسج بالتجمع الأول.
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