بعد تكرار الحوادث.. كامل الوزير يرد عبر مصراوي: هل هو فوق المساءلة؟

كتب- محمد عمارة:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه سيطلب في القريب العاجل من لجنة النقل بمجلس النواب، عقد جلسة للاستماع إليه في كل ما يتعلق بملفات الوزارة وتحديدا مرفق السكة الحديد.

ورد الوزير على ما قاله البعض بأنه فوق المساءلة والحساب بعد تكرار حوادث القطارات خلال آخر شهر، ما خلف أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات المصابين، وقال الوزير: لست فوق المساءلة، أنا مواطن زي أي حد، مفيش حد في مصر فوق الحساب.

وتابع كامل الوزير في تصريحات لمصراوي، صباح الاثنين: لجنة النقل والمواصلات برئيسها وبعض أعضائها كانوا معي في جولة تفقد تطوير الدائري منذ يومين، وقبلها بأسبوع في ميناء الإسكندرية، والتواصل دائم ومستمر.

ودعت لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة على شاشة أون، إلى مساءلة وزير النقل في مجلس النواب، خاصة أنه لم يحضر إلى مجلس النواب عقب حادثة قطار سوهاج نهاية مارس.

وقال رئيس لجنة النقل في المجلس أثناء مداخلة هاتفية بنفس البرنامج: مش عارف أسأل وزير النقل غير لما يبقى في دليل ضده، إحنا هنعالج بطريقة مهنية محترمة ومش هنشيل وزير وخلاص، ده حل بدأ من بعد 30 يونيو، والرئيس السيسي مش ساكت على الفساد.