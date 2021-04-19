وزارة الرى تواصل الاستعداد لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة موقف الإجراءات الجارية لعقد اسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص".

ويُعد إسبوع القاهرة للعام الحالي، هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام ٢٠١٨ بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي، الأنشطة العلمية والفنية الجارية حاليًا للإعداد للمؤتمر.. حيث انتهت اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه من استلام الملخصات المقدمة من الباحثين لعرضها أثناء المؤتمر، وقامت بوضع المعايير وقواعد قبول الأوراق البحثية، حيث تضاعف عدد الأبحاث المقدمة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعكس تزايد اهتمام الباحثين بعرض أبحاثهم أثناء فعاليات اسبوع القاهرة للمياه، وقررت اللجنة العلمية نشر الأبحاث المميزة والتي سيتم قبولها بالمجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه WATER SCIENCE JOURNAL كما قررت إصدار كتيب لأسبوع القاهرة للمياه تمهيداً لنشره فى مجلة Springer.

يذكر أن اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه مشكلة برئاسة الدكتور عبدالقوي خليفة أستاذ الهيدروليكا بجامعة عين شمس ووزير المرافق الأسبق وعضوية نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات المياه وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.

وعلى صعيد آخر، نسقت سكرتارية إسبوع القاهرة مع عدد من الشركاء والرعاة من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية الراغبة في تنظيم جلسات فنية وأحداث جانبية أو رعاية لأحد الفعاليات ، حيث أبدت أكثر من ٢٢ منظمة رغبتها في الانضمام لأنشطة الأسبوع ، ولا يزال التسجيل متاحاً عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي اضغط هنا

كما تم الإعلان عن عدد من المسابقات التي ستعقد خلال الحدث ، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق ، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ علي المياه للمزارعين ، والتي يمكن متابعتها من خلال الموقع الالكتروني اضغط هنا وصفحة الفيس بوك الخاصة بالأسبوع اضغط هنا.

وفي إطار متابعة الإصدارات الخاصة بالأسبوع ، فقد تم نشر الإعلان الخاص بالمعرض المقام على هامش المؤتمر تمهيداً لفتح باب التسجيل بالمعرض الإسبوع المقبل ، بالإضافة للإعلان الأول للأسبوع الذي يمكن تحميله من خلال موقع الأسبوع.​