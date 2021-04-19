حدث ليلاً| تطورات حادث قطار طوخ وحقيقة فرض غرامة على المتخلفين عن الامتحان التجريبي

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 163479 حالة حتى اليوم.

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أول إجراء من نقل ومواصلات النواب بعد حادث طوخ

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم باستدعاء رئيس هيئة السكك الحديدية للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ.

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نيابة بنها تستمع لأقوال مصابي حادث قطار طوخ.. والحصر يظهر 24 جثة

استمع فريق من النيابة العامة في بنها، برئاسة المستشار عبدالله علي مدير نيابة بنها، إلى المصابين المحجوزين من ضحايا قطار بنها، الذي أسفر عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين.

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2000 زائر.. إقبال كبير على قاعة المومياوات الملكية في أول أيام افتتاحها

توافد عدد كبير من الزائرين على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لزيارة قاعة المومياوات في أول يوم لاستقبالها الزائرين والذي يتزامن مع يوم التراث العالمي.

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بالأسماء.. مصابو حادث قطار طوخ بمستشفى بنها الجامعي

حصل مصراوي على قائمة بأسماء 65 من مصابي حادث قطار طوخ، استقبلهم مستشفى بنها الجامعي.

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"الوطنية للإعلام": الرقابة الفنية تراجع كافة الأعمال المعروضة على شاشة رمضان

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين أن جميع الأعمال الدرامية والبرامج التي تعرض على شاشاتها خلال شهر رمضان المعظم تتم مراجعتها من قبل الرقابة، مضيفًا أنه يتم حذف أية مشاهد قد تشكل خطرًا على المجتمع أو لا تتناسب مع عاداته وتقاليده.

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أمير قطر يبعث برقية تعزية إلى السيسي في ضحايا حادث قطار طوخ

بعث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث قطار طوخ، بمحافظة القليوبية.

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"وصلت خلال 10 دقائق".. برلماني ينفي تأخر وصول الإسعاف لموقع حادث قطار طوخ

نفى أحمد بدوي، عضو مجلس النواب عن القليوبية، ما تردد عن تأخر وصول سيارات الإسعاف على حادث قطار طوخ، قائلًا: "الإسعاف تواجدت بمكان الحادث بعد 10 دقائق من وقوعه".

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إصابات كورونا في ازدياد.. وكيل الخطة والموازنة يطالب بتعليق الدراسة في سوهاج

أكد النائب البرلماني مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، أن هناك زيادات كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة، مطالبًا وزارة الصحة بالتوسع في مستشفيات العزل لاستيعاب تلك الزيادات.

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شوقي: الامتحانات التجريبية للثانوية العامة هدفها تلافي المشكلات الطارئة بالامتحانات النهائية

تقدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعزاء لأسر ضحايا حادث قطار طوخ، معربًا عن أمله في الشفاء العاجل للمصابين وللدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لتعرضه لحادث سير.

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شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث قطار طوخ

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب المصري وأهالي ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، الذي وقع مساء الأحد.

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"نقل ومواصلات النواب" عن حادثة قطار طوخ: استجواب رئيس السكك الحديدية غدًا

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، سؤالًا لعضو مجلس النواب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، قائلة: "هل ستقومون باستجواب وزير النقل عن حادث قطار طوخ؟!".

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​مصدر بـ"التعليم" يكشف حقيقة فرض غرامة 700 جنيه على المتخلفين عن الامتحان التجريبي

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، ما تردد حول فرض غرامة بقيمة 700 جنيه على المتخلفين عن أول امتحان تجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي.

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