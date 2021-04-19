16 خدمة تستطيع إنهاءها من المنزل دون الذهاب إلى شركة "الكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر من إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بمعظم خدماتها التي تقدم كل خدمات قطاع الكهرباء إلكترونيًّا؛ لتوفير الوقت والجهد وعدم وجود زحام داخل مقرات شركات الكهرباء، مع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الهدف من إطلاق المنصة هو مساعدة المواطنين على قضاء حوائجهم وتقديم كل الخدمات بسهولة ويُسر في ظل توجه الدولة إلى الاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ حتى يستفيد كل المواطنين بالخدمات التي يحتاجون إليها بشكل مستمر.

ونوهت الشركة، في بيان لها، بأنه لن يحتاج المواطن الذهاب إلى شركات الكهرباء لقضاء مصالحه.

ويرصد "مصراوي" في ما يلي الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، التي أطلقتها القابضة في يوليو الماضي، تمهيدًا لتقديم كل الخدمات من خلالها، وهي كالآتي:

1- يمكن للمواطن من خلال المنصة الموحدة تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.

2- طلب تركيب عداد كودي، خدمة العملاء والدعم الفني.

3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

4- إرسال قراءة عداد الكهرباء بواسطة المشترك.

5- سداد فواتير استهلاك الكهرباء.

6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

9- تغيير اسم صاحب العداد.

10- تقديم طلب فحص العداد.

11- تقديم طلب رفع العداد.

12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.