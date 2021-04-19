​​كيف تضبط استهلاكك وتعرف قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية؟ إليك 4 طرق

09:00 ص الإثنين 19 أبريل 2021
​​كيف تضبط استهلاكك وتعرف قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية؟ إليك 4 طرق

فواتير الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أعلن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك 4 طرق يتم من خلالها محاسبة المواطنين، حسب الاستهلاك الشهري لكل مواطن؛ حيث يتم من خلالها حساب قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم الأحد، أن هناك طرقًا عديدة سهلة ومبسطة يمكن للمواطن من خلالها حساب قيمة فاتورته؛ إذ إن هناك 4 طرق لحساب فاتورة الكهرباء الشهرية بطريقة سهلة ومبسطة، هي كالآتي:

- الطريقة الأولى.. استهلاك حتى 100 ك.و.س

من خلال شريحتَي محاسبة تبدآن من صفر حتى 100 ك.و.س.

الشريحة الأولى من صفر: 50 ك.و.س بسعر 38 قرشا/ ك.و.س.

الشريحة الثانية من 51: 100 ك.و.س بسعر 48 قرشًا/ ك.و.س.

- الطريقة الثانية.. استهلاك أكثر من 100 ك.و.س

من خلال 3 شرائح محاسبة للاستهلاك؛ تبدأ من صفر حتى 650 ك.و.س.

الشريحة الأولى من صفر: 200 ك.و.س، بسعر 65 قرشًا/ ك.و.س.

الشريحة الثانية من 201: 350 ك.و.س، بسعر 96 قرشًا/ ك.و.س.

الشريحة الثالثة من 351: 650 ك.و.س، بسعر 118 قرشًا/ ك.و.س.

- الطريقة الثالثة.. استهلاك أكثر من 650 ك.و.س

من خلال شريحة محاسبة لاستهلاك تبدأ من صفر حتى 1000 ك.و.س.

من صفر: 1000 ك.و.س، بسعر 118 قرشًا/ ك.و.س.

- الطريقة الرابعة.. استهلاك أكثر من 1000 ك.و.س

من خلال شريحة محاسبة لاستهلاك تبدأ من صفر حتى أكثر من 1000 ك.و.س.

من صفر: أكثر من 1000 ك.و.س، بسعر 145 قرشَا/ ك.و.س.

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