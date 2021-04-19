3 حالات.. ما هو الموقف النهائي للحاجزين في "سكن لكل المصريين"؟

كتب- محمد عبدالناصر:

وصل عدد المتقدمين في مشروع سكن لكل المصريين الذين انطبقت عليهم الشروط بشكل مبدئي إلى 205 آلاف متقدم، ومن الأرقام والنتائج التي أعلنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تظهر 3 مواقف للحاجزين الذين بلغ عددهم قرابة الـ304 آلاف متقدم، حيث يوجد متقدمين لم تظهر نتائجهم وآخرين تم استبعادهم شكل نهائي، فيما يوجد عدد كبير بدأ في سداد الأقساط الربع سنوية لشقق المرحلة الأولى من سكن لكل المصريين.

وجاء موقف الحاجزين على النحو التالي:

1- منطبق مبدئيًا للشروط:

النتيجة الأولى من نتائج الفرز هى منطبق للشروط بشكل مبدئي، ووصل عددهم لـ205 آلاف متقدم بعد فرز الملفات، وبدأ هؤلاء الحاجزين في سداد الأقساط الربع سنوية منذ أول أبريل الجاري، بمعدل قسط كل 3 أشهر لمدة 12 قسطًا.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي نهاية شهر أبريل لسداد القسط الربع سنوي بدون غرامة، والتي تبلغ 1.5% من قيمة القسط في حال التأخر عن السداد في الموعد المقرر.

2- غيـر المُنطبق عليهم الشروط:

المتقدمين غيـر المُنطبق عليهم الشروط، بلغ عددهم 96 ألف متقدم، وأتيحت لهم فترة تظلم انتهت الأحد 18 أبريل، حيث تقدم 68235 بطلبات تظلم وتم قبول 29 ألف طلب حتى الآن وتم تعديل موقفهم بالفعل من غير مُنطبق إلى مُنطبق، ويتم حاليًا الرد على باقي طلبات التظلمات الحالية في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

وعن موعد ظهور النتيجة الخاصة بالتمظلمين، أكد الصندوق أنه سيتم نشر النتيجة فورًا أو بعد انقضاء شهر من إغلاق باب التظلم كحد أقصى، كما يتم سداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المُستحقة قبل نهاية شهر مايو المُقبل 2021.

كما أسفرت النتائج عن رفض طلبات تظلم 5172 مواطنًا بسب عدم استيفاء المستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة منهم بشكل صـحيح، ويمكن استرداد مقدم جدية الحجز من أي مكتب بريد مميكن.

3- متقدمين لم تظهر نتائجهم:

يوجد ما يقرب من 2118 طلبًا، يتم الانتهاء من فحص وفرز الملفات الخاصة بهم، وأرجع صندوق الإسكان الاجتماعي سبب عدم ظهور نتيجة هؤلاء المتقدمين لوجود مشكلات فنية بطلباتهم بسبب سبق حجزهم في مشروعات أخرى.

ومن المقرر أن يتم إرسال رسائل نصية لهؤلاء الحاجزين تباعًا تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانبهم فور صدور قرار الانطباق أو عدم الانطباق، ففي حالة غير المُنطبق عليهم الشروط ستتضمن الرسالة النصية الفترة الزمنية الخاصة بإتاحة تقديم طلب التظلم على الموقع الإلكتروني للصندوق كفرصة نهائية أمام المواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، وفي حالة المواطنين المُنطبق عليهم الشروط من أول مرة أو المنطبقين بعد قبول طلب التظلم، فسيتم إرسال رسالة نصية لهم تفيد بالتوجه لسداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (3 سنوات) حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى مُباشرة من تاريخ الانطباق (تاريخ إرسال الرسالة النصية).

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتيـن، أولهما، من خلال الدخول على الرابط الإلكتـروني اضغط هنا حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى والضغط على "نتيجة الفرز" لمعرفة موقفه الذى ينحصر بين ثلاثة احتمالات: (1) مُنطبق (2) غيـر مُنطبق وأسباب عدم الانطباق (3) الرقم غيـر مُسـجل (وذلك للمواطنين الجاري الانتهاء من فحص وفرز مُستنداتهم حتـى تاريخه).

أما الوسيلة الثانية فستكون من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ ثلاث جنيهات، إلى جانب هذا سيقوم الصندوق بإرسال رسائل نصية للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانبهم.

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