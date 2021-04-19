كورونا في 24 ساعة| تحذير من الصحة العالمية.. و5 أعراض مقلقة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 163479 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

المملكة المتحدة تسجل 1882 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا

الجزائر تسجل 156 حالة إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

تركيا تسجل 318 وفاة جديدة بكورونا ونحو 56 ألف إصابة

متعافو كورونا ورمضان.. ما النصائح الواجب اتباعها؟

إغلاق مسجد في سوهاج بسبب صلاة جنازة

نائب سوهاج: لدينا نقص في أجهزة التنفس الصناعي داخل مستشفيات العزل بالمحافظة

منظمة الصحة العالمية تصف الوضع الوبائي العالمي بالمقلق

تعظيم شعائر الله.. الأوقاف: استمرار الحملة الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد

الصحة العالمية: أعطينا حتى الآن 780 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حول العالم

وزير البيئة البريطاني: لا دليل على أن السلالة الهندية لكورونا قادرة على الإفلات من اللقاحات

عودة الطلب على الكمامات والكحول بالتزامن مع زيادة إصابات كورونا

الإيكونوميست": كورونا زاد وتيرة العمل من المنازل رغم تسببه في فقدان ملايين الوظائف عالميا

كورونا اليوم: احذر 5 أعراض حرجة.. وهذا ما يحدث إذا تلقيت لقاحين مختلفين

توقعات في ألمانيا بإلغاء نظام أولويات تطعيم كورونا

رومانيا ترسل دفعة ثالثة من لقاح أسترازينكا إلى مولدوفا

احذرها.. 5 علامات وأعراض حرجة لفيروس كورونا تتطلب دخول المستشفى

الأردن يسجل 68 وفاة و2507 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ءانتظام الطلاب والسيستيم.. تفاصيل أول اختبار تجريبي للثانوية في 2021