بالصور.. آخر استعدادات "الثقافة" لإقامة معرض فيصل للكتاب

(مصراوي)

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، لإقامة معرض فيصل الرمضانى التاسع للكتاب بأرض الهيئة بشارع فيصل الطالبية فى الفترة من 8 حتى 18 رمضان.

يشارك في المعرض 42 دار نشر من ضمنها قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف وعدد من دور النشر الخاصة وسور الأزبكية.

ويقام على هامش المعرض عروض فنية على المسرح بالإضافة إلى إقامة ورش الرسم والتلوين للأطفال.

ويضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل وجميع الكتب منخفضة السعر تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيهًا.

ومن العناوين التي سيضمها المعرض الممثل الكوميدي، نجيب محفوظ يقول، سجن النساء، حكاية كل كتاب، هموم المرأة العربية، أحمد حسن الزيات كاتباً وناقدا، الشخصية الشريرة في الأدب المسرحي، خفايا نظام النجم الأمريكي.

يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من الثامنة مساء حتى الثانية عشر منتصف الليل.

ويعد معرض الكتاب المخفض فرصة للقارئ للحصول على إصدارات من سنوات سابقة لم يتمكن من الحصول عليها وبأسعار مخفضة، وهو ما يشجع على القراءة والشراء خاصة القارئ الذى ليس لديه إمكانيات مادية كبيرة.

ويأتي المعرض بعد معرض الإسكندرية التاسع للكتاب الذي أقامته هيئة الكتاب بأرض كوتة في 25 مارس الماضي، عقب قرار مجلس الوزراء بعودة المعارض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

يبلغ سعر الجناح الـ9 أمتار يبلغ 4000 جنيه، وسعر البرجولة كاملة 12000 جنيه، حتى يسمح بمشاركة عدد لا بأس به من دور النشر المصرية، تعويضًا عن الفترة الماضية والتى شهدت حالة من الركود فى صناعة النشر، جراء فيروس كورونا المنتشر فى أنحاء العالم.