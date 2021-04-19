سيامة 5 قساوسة ورسامة 5 قمامصة من الرهبان في دير الأنبا بيشوي

كتب- مينا غالي:

صلى الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، القداس الإلهي بالدير، اليوم الاثنين، وشاركه الأنبا جوزيف الأسقف العام في أفريقيا.

وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات منح درجة القسيسية لخمسة من رهبان الدير، هم:

الراهب القس عازر الأنبا بيشوي

الراهب القس يوساب الأنبا بيشوي

الراهب القس تيموثاوس الأنبا بيشوي

الراهب القس أولوجيوس الأنبا بيشوي

الراهب القس بشارة الأنبا بيشوي

كما رسم خمسة من الرهبان الكهنة في رتبة القمصية، وهم:

الراهب القمص صليب الأنبا بيشوي

الراهب القمص إرميا الأنبا بيشوي

الراهب القمص يوأنس الأنبا بيشوي

الراهب القمص أنسطاسي الأنبا بيشوي

الراهب القمص أكليمندس المقاري