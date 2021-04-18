رجل من الطراز الفريد.. المفتي ينعى نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الدينية

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، السفير ياسر عاطف، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الدينية والثقافية، الذي وافته المنية اليوم.

وقال مفتي الجمهورية في بيان له: إن الدبلوماسية المصرية خسرت رجلًا من الطراز الرفيع قدَّم الكثير من الجهود المتميزة على مدار عمله كدبلوماسي وسفير، وأثبت جدارته في توليه للعديد من المهام الدبلوماسية الرفيعة.

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله أن ينزله منازل الأبرار وأن يتقبله في الصالحين، ويلهم أهله الصبر والسلوان