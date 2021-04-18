رجل من الطراز الفريد.. المفتي ينعى نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الدينية

11:47 م الأحد 18 أبريل 2021
رجل من الطراز الفريد.. المفتي ينعى نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الدينية

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، السفير ياسر عاطف، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الدينية والثقافية، الذي وافته المنية اليوم.

وقال مفتي الجمهورية في بيان له: إن الدبلوماسية المصرية خسرت رجلًا من الطراز الرفيع قدَّم الكثير من الجهود المتميزة على مدار عمله كدبلوماسي وسفير، وأثبت جدارته في توليه للعديد من المهام الدبلوماسية الرفيعة.

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله أن ينزله منازل الأبرار وأن يتقبله في الصالحين، ويلهم أهله الصبر والسلوان

شوقي علام مفتي الجمهورية ياسر عاطف هيئات الإفتاء في العالم
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