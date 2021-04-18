للترتيب لاحتفالية "رحلة العائلة المقدسة".. البابا تواضروس يستقبل رئيس جامعة الزقازيق

11:34 م الأحد 18 أبريل 2021
للترتيب لاحتفالية "رحلة العائلة المقدسة".. البابا تواضروس يستقبل رئيس جامعة الزقازيق

البابا تواضروس يستقبل رئيس جامعة الزقازيق

كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ظهر اليوم الأحد الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور كمال شاروبيم الأمين العام للمجالس المتخصصة برئاسة الجمهورية والأستاذ الدكتور محمود عمر سليم عميد معهد الحضارة بجامعة الزقازيق.

تأتي هذه الزيارة بغية الترتيب لإقامة احتفالية بمناسبة عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر ووصولها منطقة تل بسطة إحدى محطات مسار رحلة العائلة.

ومن المنتظر أن تقام الاحتفالية على مدى ثلاثة أيام خلال العام الجاري في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة الزقازيق ومعهد الدراسات القبطية.

حضر اللقاء الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية والدكتور عادل فخري وكيل المعهد والدكتور إيهاب عاطف رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق.

البابا تواضروس الثاني عثمان شعلان رحلة العائلة المقدسة رئيس جامعة الزقازيق

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