"الجمعية الشرعية": توزيع 180 ألف شنطة في "عطاء رمضان" بتكلفة 33 مليون جنيه

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت الجمعية الشرعية الرئيسية، توزيع أكثر من 180 ألف شنطة رمضانية بتكلفة تقترب من 33 مليون جنيه، على مستوى فروع الجمعية بالجمهورية؛ في إطار حرصها على إدخال السرور والبهجة على أبنائها من الأيتام، وطلاب العلم، والفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال مصطفى اسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، إنه استمرارًا للخير الذي تقوم به الجمعية الشرعية، بتوزيع عطاء رمضان كل عام، وحرصًا على إدخال السرور على أهلنا الكرام بمناسبة الشهر الكريم، وحفاظًا على صحة الجميع واتباعًا للاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس "كورنا" فقد تم تكليف مشرفي الجمعية بالمحافظات، بتوصيل عطاء رمضان لهذا العام إلى بيوت المستحقين له من دون أن يسمح بأي تزاحم على أبواب الفروع وغيرها.

وأوضح في بيان له، الأحد، أن فلسفة الجمعية الشرعية في عطاء رمضان، هي ضمان أن يصل لكل يتيم، وفقير، ومحتاج العطاء على مستوى الجمهورية وبشكل حضارى وكريم؛ فى إطار رؤيتها الاستراتيجية نحو التنمية المستدامة، بتوفير الاحتياجات الأساسية لهؤلاء، مشيرًا إلى أن توزيع هذا العطاء يتم بناء على قاعدة بيانات، تضم 168 ألف أسرة تشمل: الأطفال الأيتام إضافة إلى أمهاتهم، وهناك شريحة طالب العلم وأمهاتهم؛ وذوى الاحتياجات، ونهدف من ذلك إدخال السرور على هذه الشرائح وتقديم يد العون لهم.

ولفت إلى أن عطاء رمضان هذا العام شمل ولأول مرة توزيع 5000 شنطة على أهلنا من اليمن الشقيق المقيمين فى مصرنا الحبيبة، بالتنسيق مع المؤسسة اليمنية للإغاثة والتنمية بالقاهرة، و3000 شنطة إضافية لأهلنا فى بورسعيد- الأقصر- البحر الأحمر ومرسي مطروح.

وفيما يتعلق بعطاء الجمعية الشرعية هذا العام فقد أوضح أمين عام الجمعية، أن حجم العطاء هذا العام بلغ 180 ألف شنطة، بتكلفة 32400000 جنيهًا، موضحًا أن الشنطة تحتوي على 7 أصناف ذات جودة عالية وتتكون من: (5 كيلو أرز، 3 كيلو سكر، 2 كيلو مكرونة، 2 زجاجة زيت، 1 كيلو عدس، 1 كيلو لوبيا، 1 كيلو سمنة)، وتصرف الشنط الرمضانية للأسر على أن يكون وزن الشنطة 15 كيلو جرام.

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