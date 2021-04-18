خطط تطوير المناهج بقانون نقابة المهندسين تثير الجدل في "الشيوخ"
كتب- نشأت علي:
قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن نقابة المهندسين عليها أن تقترح خطط التطوير للمناهج، على أن تقدمها إلى وزارة التعليم العالي؛ لأنها الجهة المنوط بها التنفيذ، والتي تعمل وَفق خطة على وضع المناهج وتدريسها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، والتي شهدت جدلًا بين أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة المادة التي تؤكد أن تشارك نقابة المهندسين في تطوير ووضع المناهج.
ولجأ رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الوزير لحسم الجدل؛ حيث كان مقرر الموضوع يرى أن للنقابة حق التدخل، بينما يرى بعض الأعضاء أن وزارة التعليم العالي هي الجهة المنفذة، وعلى النقابة تقديم مقترحاتها وملاحظاتها إلى الوزارة، وهو ما حسمه الوزير.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.
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