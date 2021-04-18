خطط تطوير المناهج بقانون نقابة المهندسين تثير الجدل في "الشيوخ"

08:37 م الأحد 18 أبريل 2021
خطط تطوير المناهج بقانون نقابة المهندسين تثير الجدل في "الشيوخ"

المستشار علاء الدين فؤاد

كتب- نشأت علي:

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن نقابة المهندسين عليها أن تقترح خطط التطوير للمناهج، على أن تقدمها إلى وزارة التعليم العالي؛ لأنها الجهة المنوط بها التنفيذ، والتي تعمل وَفق خطة على وضع المناهج وتدريسها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، والتي شهدت جدلًا بين أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة المادة التي تؤكد أن تشارك نقابة المهندسين في تطوير ووضع المناهج.

ولجأ رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الوزير لحسم الجدل؛ حيث كان مقرر الموضوع يرى أن للنقابة حق التدخل، بينما يرى بعض الأعضاء أن وزارة التعليم العالي هي الجهة المنفذة، وعلى النقابة تقديم مقترحاتها وملاحظاتها إلى الوزارة، وهو ما حسمه الوزير.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.

علاء الدين فو?اد قانون نقابة المهندسين وزير شؤون المجالس النيابية وزارة التعليم العالي
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