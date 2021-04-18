"اختطفته عناصر تكفيرية بسيناء".. الكنيسة القبطية تنعى نبيل حبشي

08:34 م الأحد 18 أبريل 2021
"اختطفته عناصر تكفيرية بسيناء".. الكنيسة القبطية تنعى نبيل حبشي

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، ابنها البار نبيل حبشي سلامة الذي اختطفته عناصر تكفيرية بشمال سيناء منذ 5 أشهر واستشهد بأيديهم بعدها، وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو نشرته المنصات التابعة لهذه العناصر التكفيرية.

وأوضحت الكنيسة أنها وإذ تنعى الابن والخادم الأمين، تفرح بنصيبه السماوي الذي صار له في المسيح، بواسطة تمسكه بإيمانه حتى الدم.

وأكدت الكنيسة وقوفها متضامنةً مع كل مجهودات الدولة المصرية في دحض أعمال الإرهاب البغيضة، التي ستزيدنا عزمًا واصرارًا على الحفاظ على وحدتنا الوطنية الغالية.

وفي ذلك أكدت الكنيسة تحيتها لأبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية، كما قدمت تعازيها إلى أسرة الشهيد، وكنيسته، مصلين من أجل سلام بلادنا وازدهارها.

البابا تواضروس الثاني نبيل حبشي شمال سيناء القوات المسلحة الإرهاب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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